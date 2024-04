Isola | ex vincitrice si sfoga dopo l’ultima ospitata in tv | “Si è scatenato l’inferno | non ce la faccio più a leggere cattiverie”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’ex naufraga de L’dei Famosi Arianna David è stata ospite di Bruno Vespa nel programma targato Rai Uno Cinque Minuti, e tra le varie cose ha parlato dell’anoressia nervosa con cui convive oramai da anni. Nello specifico, la 50enne ha ammesso di pesare 46 kg e di essere consapevole del problema. Ecco le sue parole a riguardo: Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina. Succede che quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori. Si hanno continuamente delle ricadute, qualsiasi cosa ti possa accadere nella vita, purtroppo, tu te la prendi sempre col cibo. In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare. Vespa a quel punto ha detto alla David: “Lei mangia un piatto di fagiolini al giorno, ma come si vive così!“, ...