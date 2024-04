Ipotalamo ed ora legale

(Di lunedì 1 aprile 2024) In questi giorni l’sta riprogrammando tutti i nostri sistemi corporei sulla variazione dell’ora. L’controlla tutte le nostre funzioni vitali. Il piacere, l’appetito, la fame, il sonno, la sete, la rabbia, la sessualità, il battito cardiaco, il nostro metabolismo…sono funzioni vitali che regolano la nostra vita e nascono nell’: e’ il regista dell’ intero organismo. E’ sempre attivo anche quando dormiamo. L’e’ un gruppo di nuclei nervosi (13), pesa circa 4 grammi, controlla le principali funzioni che ci tengono in vita ogni giorno. Esiste il nucleo che controlla la fame, l’appetito, la sazietà! Il nucleo della sete! Della rabbia! Del piacere! Del ritmo sonno-veglia. Del respiro, del battito cardiaco, della temperatura corporea. Senza ...

Ora legale, il 60% delle persone non la gradisce. 1 persona su 2 riferisce di avere disturbi - Piero Barbanti, neurologo all'ospedale San Raffaele di Roma: "Dormiamo così poco che basta 1 ora in meno per scompensare il sistema ed esporci ad un maggiore stress" ...rainews