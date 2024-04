Investe un cane e lo uccide | poi lo colpisce con un calcio | denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Baiano hannoun 60enne di Mugnano del Cardinale per “Uccisione di animale”. L’uomo, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito e ucciso l’animale, per poi colpirlo con un, dopo un alterco con il proprietario. Sul luogo dell’incidente, avvenuto nella tarda serata di venerdì a Mugnano del Cardinale, è subito intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. Il corpo delè stato successivamente trasportato presso una ditta autorizzata per le operazioni di sepoltura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.