Inter | Sommer sta bene ma nessun rischio | gioca Audero contro l'Empoli

Inter-Empoli stasera alle 20.45 poteva vedere la stessa formazione che Inzaghi aveva utilizzato contro il Napoli. Poi le ultime novità sul fronte Sommer-Audero portano al cambio in porta. UNICO ... (inter-news)

Matteo Barzaghi ha parlato del dubbio tra Sommer e Audero per l’Inter in vista della gara con l’Empoli dopo l’infortunio del portiere svizzero in Nazionale. idea – Secondo quanto riportato da Matteo ... (inter-news)