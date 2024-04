Inter | sarà derby con il Milan per Di Gregorio

Juve, Allegri e la crisi senza fine: il fallimento del corto muso: La formazione bianconera, che all'inizio del 2024 sembrava in lotta con l'Inter per il primo posto, ... incapace di trovare una soluzione alla crisi conclamata di una rosa che non sarà competitiva per ...

Zamora, la recensione: l'esordio di Neri Marcorè Garbo, umorismo e il calcio che spiega la vita: ... cavalier Tosetto (Giovanni Storti), oltre essere ossessionato dall'Inter, è solito organizzare ... Ma ci sarà tempo per migliorare.