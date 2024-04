Inter | rientro con risposta | perché vincere contro l’Empoli è quasi obbligatorio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’torna in campo con un obiettivo da portare a casaobbligatoriamente:. Il motivo e la differenza con il recente passato sono chiari. TORNARE E/A– Nel corso di questa stagione raramente l’ha avuto concretamente il fiato sul collo che le ha imposto di dover fare risultato. I punti di distacco e il margine di vantaggio in classifica sono sempre stati rassicuranti e, anche quando non lo erano del tutto, il tempo e le partite ancora a disposizione hanno contribuito ad alleggerire il carico di pressione.– atteso questa sera a San Siro – sembra, però, che la musica stia cambiando per l’. I punti di differenza dalla seconda – il Milan, che ha battuto la ...