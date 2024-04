Inter | Marotta | “Acerbi? Crediamo alla sua versione Pagina amara”

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Caso? Siamo stati zitti volutamente. Ma vorrei dire che questa è unacomunque la si veda. Noi abbiamo chiesto addi farci un resoconto, lui ha espresso la sua verità pertanto non avevamo dubbi su ciò che ci ha detto. Non abbiamo avuto riscontro di discriminazione razziale. L’è sempre a favore di ogni iniziativa e condanniamo ogni forma di razzismo. Siamo al fianco di Juan Jesus ma c’è stata una sentenza del giudice.non credo possa scherzare su questi argomenti”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Beppeai microfoni di Dazn prima del match contro l’Empoli, tornando su quanto successo trae Juan Jesus con il brasiliano che ha accusato il nerazzurro di avergli rivolto ...

