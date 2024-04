Inter | Farris | “Acerbi è un bravo ragazzo | è tutto tranne che razzista”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Nonostante i nostri numeri siano sotto gli occhi di tutti ancora non bastano, vogliamo vincere lo scudetto godendoci il percorso da qui alla fine”. Lo ha detto Massimiliano, vice allenatore dell’venuto ai microfoni di Dazn, dopo la vittoriana per 2-0 contro l’Empoli. “Barella è in una stagione incredibile, non solo stasera, dopo molti voli transoceanici per via della sosta Nicolò è tornato carico, anche grazie al gol fatto in Nazionale”, dice il vice di Inzaghi il quale è rimasto senza voce a fine partita. “? È tornato e nonostante il tumulto tutti ci siamo schierati al suo fianco dopo che ci ha confermato di non aver detto frasi razziste – ha commentato, tornando sul caso delle accuse di Juan Jesus -. Conosco Francesco dai tempi della Lazio e so ...