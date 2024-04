Inter-Empoli | un nuovo dettaglio Nike sulla maglia Ecco il significato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’scenderà in campo contro l’con unaspeciale in collaborazione conche da anni fornisce ai nerazzurri lo sponsor tecnico.– A poche ore dalla sfida di San Siro contro l’, l’attraverso una nota ufficiale ha fatto sapere che scenderà in campo con unaspeciale, dedicata all’Air Max DN. La silhouette – si legge sul sito – che segna una nuova generazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature. L’, a seguire, spiega ildi questoda gara che useranno questa sera Lautaro Martinez e compagni: “Qualche centimetro sotto al colletto, al centro ...