Inter-Empoli | per Nicola cambi di formazione in un reparto

In Inter-Empoli Simone Inzaghi rinuncia a Sommer, nonostante i miglioramenti fisici, e conferma il modus operandi con gli infortunati. DUBBIO – Nell’ultima settimana la presenza di Yann Sommer in ... (inter-news)

Inter-Empoli , Ultimi biglietti e info rmazioni stadio San Siro per il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A, previsto oggi lunedì 1 aprile alle ore 20.45. Inter-Empoli – A ... (inter-news)

Due dubbi per Inzaghi: la scelta su Sommer in vista di Inter-Empoli - L’Inter ospita l’Empoli nel giorno di Pasquetta: Inzaghi vuole rispedire a -14 il Milan e mettere un altro mattoncino verso lo scudetto ...calciomercato

Repubblica - Inter-Empoli, probabile occasione dall'inizio per Audero: Sommer (in ripresa) verso la panchina - Questa sera potrebbe toccare ad Emil Audero difendere i pali dell'Inter nel match contro l'Empoli. È quanto sostiene Repubblica tenendo conto della distorsione accusata da Yann ...fcinternews

FORMAZIONI Inter Empoli/ Quote: ci sono De Vrij e Arnautovic tra gli assenti (Serie A, 1 aprile 2024) - Probabili formazioni Inter Empoli: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori nella partita che si gioca per la 30^ giornata di Serie A.ilsussidiario