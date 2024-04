Inter-Empoli | le formazioni ufficiali | Audero e Darmian dal 1' | ok Niang e Zurkowski

L’Inter ha accusato il colpo dell’eliminazione in Champions League e dopo la sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid è arrivato il pareggio 1-1 contro il Napoli nel quale è stato Juan Jesus a ... (infobetting)

Inter-Empoli in campo tra poco per la partita della 30ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. ... (inter-news)