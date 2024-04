Inter-Empoli | i diffidati e gli squalificati per la 30ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentesimadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il posticipo di Pasquetta, conper entrambe esolo negli ospiti. Qui il riepilogo per tutto il turno, che ha avuto metà programma sabato.lunedì 1 aprile ore 20.45 (30ªA): Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard (prossima partita Udinese in trasferta): nessuno: Alberto Grassi (prossima partita Torino in casa)...