Inter-Empoli | i dati sugli spettatori presenti a San Siro

(Di lunedì 1 aprile 2024) È in corso, trentesima giornata di Serie A 2023-2024. La società nerazzurra ha ufficializzato il datoSAN– Sono 71.551 gliallo Stadio Giuseppe Meazza per, trentesima giornata di Serie A. Nel settore ospiti468 tifosi. Questi iufficiali.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Marotta chiude il caso Acerbi: “Non avevamo dubbi nel credere alla sua versione” - Beppe Marotta, nel pre-partita di Inter-Empoli, è Intervenuto sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il club nerazzurro sta col difensore e chiude di fatto la questione. Giuseppe Marotta – calciomercato.it “Noi ...calciomercato

Inter-Empoli, le formazioni UFFICIALI: gioca Audero e non Sommer, le scelte di Inzaghi - A centrocampo il tridente classico con Barella e Mkhitaryan come mezzali, Calhanoglu come regista e Dimarco a sinistra con Darmian che vince il ballottaggio con Dumfries come quinto di destra. In ...fcinter1908

Inter-Empoli, il risultato in diretta LIVE - A San Siro l'Inter passa in vantaggio dopo 6' nella sfida che chiude la 30^ giornata: gol di Dimarco su cross di Bastoni, che poco dopo colpisce il palo al termine di una bella azione personale. L'Emp ...sport.sky