Inter-Empoli | due ballottaggi per Inzaghi! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’vuole subito tornare al successo dopo il pareggio contro il Napoli prima della pausa per le Nazionali. Nerazzurri in campo nel giorno di Pasquetta, a San Siro. Per Simonegran parte del gruppo a disposizione con duetra difesa e centrocampo. Ecco la. DUE– In casanon ancora al meglio Yann Sommer per il problema alla caviglia riscontrato in Nazionale. Il suo impiego sarà ancora incerto fino all’ultimo secondo, anche se tutto fa pensare che sarà Emil Audero il titolare a San Siro contro l’. Ci sarà anche Francesco Acerbi dopo le ultime vicende che purtroppo lo hanno visto protagonista dopo-Napoli e la situazione Juan Jesus. Il difensore italiano sarà ...