Inter Empoli | Dimarco | «Dobbiamo chiuderla | partita dura»

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Empoli , sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi ... (inter-news)

Inter-Empoli, le formazioni UFFICIALI: gioca Audero e non Sommer, le scelte di Inzaghi - A centrocampo il tridente classico con Barella e Mkhitaryan come mezzali, Calhanoglu come regista e Dimarco a sinistra con Darmian che vince il ballottaggio con Dumfries come quinto di destra. In ...fcinter1908

Inter-Empoli, il risultato in diretta LIVE - A San Siro l'Inter passa in vantaggio dopo 6' nella sfida che chiude la 30^ giornata: gol di Dimarco su cross di Bastoni, che poco dopo colpisce il palo al termine di una bella azione personale. L'Emp ...sport.sky

Fiorentina, Sarri non è la prima scelta del club toscano, la situazione - Visualizzazioni: 4 Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Maurizio Sarri non è la prima scelta della Fiorentina come allenatore in vista della prossima stagione, la situazione. Fiorentina-Sarri, la s ...calciostyle