Inter-Empoli | c’è un campionato da vincere! Ora stop alle parole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)pone fine a una – lunghissima – sosta per le nazionali: staseraore 20.45 si completa la trentesima giornata di Serie A. Il lunedì di Pasquetta prevede una partita che ha guadagnato col passare dei giorni sempre più valore. PAROLA AL CAMPO –arriva a quindici giorni dall’ultima partita ufficiale. Ossia quella col Napoli, dove il risultato (1-1) è passato in secondo piano per quanto successo tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Se n’è discusso all’infinito, con il Giudice Sportivo che martedì scorso ha deciso di non squalificare il difensore dell’. Che potrà quindi giocare. Si è parlato troppo durante questa sosta, anche perché gli argomenti (con delle inutili amichevoli per le nazionali) erano pari allo zero o quasi. Ora bisogna ritornare sul campo, il ...