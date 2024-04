Inter-Empoli | c’è Sommer Chi in attacco? La probabile formazione

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’vuole subito tornare al successo dopo il pareggio contro il Napoli prima della pausa per le Nazionali. Nerazzurri in campo nel giorno di Pasquetta, a San Siro. Per Simone Inzaghi gran parte del gruppo a disposizione con due ballottaggi tra difesa e centrocampo. Ecco la. DUE BALLOTTAGGI – In casanon ancora al meglio Yannper il problema alla caviglia riscontrato in Nazionale. Il suo impiego sarà ancora incerto fino all’ultimo secondo, anche se tutto fa pensare che sarà Emil Audero il titolare a San Siro contro l’. Ci sarà anche Francesco Acerbi dopo le ultime vicende che purtroppo lo hanno visto protagonista dopo-Napoli e la situazione Juan Jesus. Il difensore italiano sarà titolare al centro della difesa. Proprio ...

Inter-Empoli si giocherà sta sera alle ore 20.45 e in casa i Precedenti sono quasi tutti favorevoli alla capolista. Ma, proprio di lunedì sera come oggi, è arrivata una cocente delusione da ... (inter-news)

Milano, 1 aprile 2024 – La capolista Inter torna in campo quest'oggi alle 20.45 davanti al Meazza di nuovo vicino al sold out (oltre 70mila spettatori previsti) per affrontare l'Empoli, che nella ... (ilgiorno)

Lunedì 1 aprile alle ore 20:45 l’Inter sfiderà l’Empoli, nella gara valida per la 30ª giornata di Serie A. Davide Nicola studia l’undici migliore e in attacco sceglie Mbaye Niang. LE SCELTE DI ... (inter-news)

Inter-Empoli, le ultimissime sulle formazioni - Visualizzazioni: 1 Oggi, alle 20:40, al Meazza di Milano si gioca il posticipo di Pasquetta del match Inter-Empoli: ecco le ultimissime sulle formazioni ufficiali. Stasera, alle 20:40, andrà in scena ...calciostyle

Inter-Empoli, Audero e Acerbi in campo. Probabili formazioni e le ultime novità - I giocatori fuori per infortunio sono De Vrij, Arnautovic (entrambi recuperabili per la prossima sfida contro l'Udinese) e Cuadrado, il cui periodo in infermeria dovrebbe terminare a breve allo stesso ...ilgiorno

Inter-Empoli, si corre verso l’ennesimo sold-out stagionale. Ultimi tagliandi in vendita - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la squadra di Simone Inzaghi è pronta per continuare il suo cammino in campionato ...fcinter1908