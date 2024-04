Inter-Empoli | Bastoni | “Scudetto nel derby? Ci interessa solo vincerlo | come importa poco”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) “Vincere dopo la sosta non è mai semplice, siamo usciti da un momento in cui si è accusata un po’ di stanchezza”. Lo ha detto il difensore dell’, Alessandrovenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoriana per 2-0 contro l’. “Siamo partiti forte, volevamo far capire che non ci sarebbe stato spazio ad unche ha comunque qualità e al quale auguro di salvarsi. Siamo contenti – ha detto– perché veniamo da una sosta durante la quale molti sono stati in giro per il mondo, non è mai facile fare punti dopo un periodo così. Tante partite giocate, molta stanchezza, un piccolo stacco l’abbiamo avuto, ma la nostra ambizione resta quella di vincere tutte le partite.nel? Ci ...