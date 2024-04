Inter-Empoli | Audero e Acerbi in campo Probabili formazioni e le ultime novità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 aprile 2024) Milano, 1 aprile 2024 – La capolistatorna inquest'oggi alle 20.45 davanti al Meazza di nuovo vicino al sold out (oltre 70mila spettatori previsti) per affrontare l', che nella scorsa stagione fece il colpaccio a Milano. Simone Inzaghi recupera per l'occasione Yann Sommer, che si è portato dietro dagli impegni in nazionale un problema a una caviglia. Lo ha smaltito, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio tra i pali a Emil. Per il resto la formazione è quella titolare, col trio Pavard--Bastoni in difesa, Darmian e Dimarco esterni, i centrocampisti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con l'attacco formato da Martinez e Thuram. Out I giocatori fuori per infortunio sono De Vrij, Arnautovic (entrambi recuperabili per la prossima sfida contro l'Udinese) e ...