Inter-Empoli 2-0 | statistiche | un dato insolito | ma vittoria e tre punti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’vince contro l’con il risultato di 2-0 e mantiene saldo il vantaggio dalla seconda in classifica. Fantastica partita giocata dai nerazzurri, lene sono testimoni.– L’vince contro l’facendo due gol e portandosi a casa tredopo la lunghissima sosta per le nazionali. Apre subito Federico Dimarco di controbalzo: 5 minuti per sbloccare la gara su passaggio fantastico di Alessandro Bastoni. Il resto della partita è un dominio nerazzurro, con l’però che gioca la sua partita creando qualche rischio ad Emil Audero come il tiro di Marin nel primo tempo. Nella ripresa a chiudere i giochi non sono né Lautaro Martinez né Marcus Thuram, ma Alexis Sanchez su assist di Denzel Dumfries. La partita si ...