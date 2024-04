Inter-Empoli 2-0 | pagelle | Dimarco e Bastoni da 7 5 Due sotto il 6

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’vince contro l’con il risultato di 2-0 e torna a +14 dal Milan. L’attacco sparisce, doppio 5 nella coppia. Federicoe Alessandrosono i migliori in campo. Ledella gara. EMIL AUDERO 6.5 – Gli viene chiesto di giocare più veloce quando ha la palla, non è proprio nelle sue corde. Risponde presente quando serve, precisamente sul tiro da lontano di Marin del primo tempo.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Gioca quasi come un’ala piuttosto che come un difensore. Infatti trova anche due tiri, solo che lo respingono prima Thuram poi un avversario nella ripresa. FRANCESCO ACERBI 6.5 – Inzaghi lo porta spesso in cabina di regia al posto di Calhanoglu, il movimento crea confusione ...