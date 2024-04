Inter-Empoli 2-0 | la capolista vola a +14! Sanchez dà tranquillità

(Di lunedì 1 aprile 2024) Termina con il punteggio di 2-0, sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0. SECONDO TEMPO – Ripresa che segue lo stesso copione del primo tempo, con l’che gestisce palla a lunghi tratti cercando il varco giusto edche prova timidamente a farsi vedere dalle parti di Emil Audero. La prima grande occasione di questo secondo tempo arriva al minuto 52: ripartenza orchestrata perfettamente, palla a rimorchio di Dimarco per Barella che ha tutto il tempo di controllare da posizione favorevolissima, ma spreca tutto con una conclusione da rivedere a Caprile praticamente battuto. La seconda grande occasione arriva invece al 65?: lancio lungo perfetto sulla corsa di Pavard che colpisce di prima intenzione e solo ...

Pagelle Inter-Empoli 2-0 Dimarco ancora in gol, Bastoni da applausi, Lautaro non incide - Serie A 30° giornata Inter-Empoli 2-0 top e flop: Bastoni rifinisce e Dimarco segna ancora. Gioia anche per Sanchez nel finale. Tra gli ospiti delude Niang ...sport.virgilio

Inter-Empoli 2-0, pagelle: Bastoni e Dimarco perfetti, Sanchez concreto. Inzaghi a un passo dalla doppia stella - AUDERO 6 Secondo gettone in campionato e secondo clean sheet. Il suo lo garantisce con due paratine su Niang e Cambiaghi e con un colpo di reni a negare l’1-1 a Marin dai 30 metri. PAVARD 6,5 Si ...leggo

Inter-Empoli, le squadre in campo | DIRETTA - Con i toscani che lottano per rimanere fuori dalla zona retrocessione, l’Empoli venderà cara la pelle. Seguite il meglio di Inter-Empoli con la nostra diretta testuale. Le scelte dei tecnici La pausa ...ilgiornale