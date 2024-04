Inter-Empoli 2-0 | il tabellino della partita della 30ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo ilvalida per la trentesimadiA 2023-2024. RIPARTITI! – Dopo una ventina di giorni caratterizzate da sole rogne la capolista riprende la sua marcia. L’batte l’con un gol per tempo e conferma il +14 sul Milan secondo a otto giornate dalla fine. Segna subito Federico Dimarco, con Alessandro Bastoni grande protagonista fra assist e un successivo palo (complice la parata di Elia Caprile). Il risultato rimane in bilico fino a dieci minuti dalla fine, senza subire nulla ma tenendo gli ospiti inin maniera pericolosa. Finché Denzel Dumfries pesca l’altro subentrato Alexis ...