Inter-Empoli 1-0 LIVE | Dimarco!

A San Siro, il match valido per la 30esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Empoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Milano, Inter e Empoli si affrontano nel match valido per ... (calcionews24)

Inter-Empoli: presentazione e formazioni ufficiali - La trentesima giornata di Serie A si chiuderà lunedì primo aprile alle ore 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” con il match tra Inter e Empoli. La compagine lombarda comanda il torneo con 76 punti all ...datasport

LIVE - Inter-Empoli 0-0: primo pallone del match per i toscani, è iniziata la sfida di San Siro - Inter: 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 1 ...fcinternews

LIVE - Inter-Empoli 0-0, 4': Barella crossa per Lautaro, Caprile e Luperto spazzano con un po' di fortuna - Inter-Empoli 0-0 LIVE MATCH 4' - Palla in mezzo di Barella per Lautaro, Caprile e Luperto spazzano a fatica l'area. 2' - La prima offensiva è dell'Empoli: ...fcinternews