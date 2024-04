Intelligence | tecnologia e conflitto Il caso Hamas secondo Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 aprile 2024) Giovedì sera, a “Porta a Porta”, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha ricordato con il conduttore Bruno Vespa come il feroce assalto didel 7 ottobre non sia stato un attacco militare, ma una efferata aggressione contro bambini, ragazzi, donne e civili israeliani inermi. Non ho ancora avuto il coraggio di guardare le immagini di cui Vespa e Tajani hanno parlato durante la trasmissione, in particolare quella del bambino bruciato in un forno mentre i miliziani delle Brigate Al Qassam stupravano, torturavano e poi uccidevano la sua mamma. Nonostante le atrocità barbare che hanno caratterizzato la strage del 7 ottobre, è legittimo discutere le modalità della robusta reazione (in termini di eccesso di difesa) da parte di Israele, ma ciò può avvenire a una condizione ben precisa. Chi critica Tel Aviv ha l’obbligo morale di ricordare ...