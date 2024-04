Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià Vercelli | Ferrari si schianta a 200 km h contro il guardrail | 2 morti

Il sangue sulle strade pugliesi non ha risparmiato neppure il giorno di Pasqua . Un uomo di 57 anni è morto in un sinistro sulla provinciale 240, in provincia di Bari, all'altezza di... (quotidianodipuglia)

Fabrizio Iacorossi gravissimo dopo l'Incidente in bici, la moglie Noemi: «Ti prego, lotta come solo tu sai fare» - È ancora in gravi condizioni Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito da un'auto lo scorso sabato mentre si allenava in bicicletta sulla ...ilmattino

Puglia, Incidente in mare, uomo muore strangolato da un cavo mentre fa kitesurf - Questa mattina, una tragica notizia ha colpito la comunità di Vieste, sul Gargano: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni originario di Foggia, è deceduto in un Incidente mentre praticava kitesurf. L’inc ...baritalianews

Schianto nel nord Barese, muore un 49enne, grave la moglie - Un uomo è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un Incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la provinciale 231, alle porte di Canosa di Puglia nel nord Barese. (ANSA) ...ansa