Incidente mortale nel Salento | perde la vita un calciatore dilettante un 22enne | ferito un 19enne

(Di lunedì 1 aprile 2024)innella notte tra Pasqua e Pasquetta. Vittima del sinistro stradale avvenuto poco prima dell'una, in territorio di Salve, undi Acquarica Presicce, Francesco...

(Adnkronos) – La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a Chioggia , Venezia, per un’ Auto finita nel canale . Una donna è stata salvata da un vigile del fuoco che ... (webmagazine24)

Incidente mortale in Salento nella notte tra Pasqua e pasquetta. Vittima del sinistro stradale avvenuto poco prima dell'una, in territorio di Salve, un 22enne , Francesco Saranelli, deceduto sul... (quotidianodipuglia)

Incidente mortale sulla SP2, il sindaco Malcangio: «Se il presidente Lodispoto non è in grado di garantire sicurezza la chiudesse al traffico!» - CANOSA DI PUGLIA - «Sin dal giorno del mio insediamento - spiega il Sindaco Malcangio - i lavori di completamento e messa in sicurezza di un'arteria stradale fondamentale quale la SP2, sono stati semp ...corriereofanto

Terribile Incidente mortale a Caltanissetta: centauro si schianta contro un carroattrezzi - È accaduto alle porte di Caltanissetta il terribile Incidente stradale che ha ucciso un giovane centauro di 30 anni in contrada Balate ...tag24

Incidente stradale a Pasquetta: morto un 30 enne, tre feriti. L'auto vola nel campo - Dramma in Veneto nel giorno di Pasquetta: in un frontale tra due auto è morto un uomo, tre i feriti. Intorno alle 16.30 di lunedì primo aprile un Incidente mortale a Romanziol, ...ilmattino