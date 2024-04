Inchieste e manganelli | chi è davvero Ilaria Salis | ecco perché il Pd sbaglia a beatificarla | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Chi èil Partito Democratico ne sta facendo un'eroina?è un'attivista di estrema sinistra di 39 anni. È in carcere in Ungheria dal febbraio del 2023è a processo con l'accusa di far parte di un commando internazionale antinazista che ha eseguito cinque attacchi «violenti e brutali» a Budapest contro esponenti dell'estrema destra, ferendone gravemente quattro e in maniera più leggera cinque. Gli attacchi sono stati fatti con, pugni di ferro, pallottole di gomma, spray urticanti. Il Pd ne sposa la causa, tanto che girano perfino voci di una candidatura della donna alle prossime Europee nelle liste dem,è in cella in Ungheria, ritenuta nazione amica del governo italiano di ...