Incendio in un garage | tre persone intossicate in una villetta a Massa

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Paura a, nella frazione di Romagnano, per unscoppiato all’interno di unanel primo pomeriggio di oggi, 1 aprile. Duesono finite in ospedale, mentre una terza è stata curata sul posto dopo essere rimaste. Ancora non sono chiare le cause del rogo, ma le fiamme sarebbero partite all’interno deled hanno completamente devastato l’autorimessa. Dueche si trovavano all'interno dell'abitazione sono state trasportate al pronto soccorso del nuovo ospedale apuano diCarrara per essere rimasti intossicati, mentre una terza persona è stata visitata e curata sul posto. Disagi anche al traffico sulla statale Aurelia che è stato interrotto per permettere le ...

