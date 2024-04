Incendio in appartamento a Como | grave Luca Michelini | professore universitario a Pisa

(Di lunedì 1 aprile 2024) In seguito a undivampato all'interno del suo, docente all'Università di Siena, è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano.

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nella mattinata di oggi per domare un Incendio sviluppatosi al terzo piano di un edificio in via Bramante 5 a San Giuliano Milanese . All’interno ... (ilnotiziario)

San Giuliano (Milano), 28 marzo 2024 – Un incendio è divampato al terzo piano di un edificio in via Bramante , a San Giuliano Milanese. Tutto è successo verso le 10.45 di questa mattina. All'interno ... (ilgiorno)

Incendio in casa, Luca Michelini al centro grandi ustionati di Milano - Un Incendio è divampato in un appartamento a Como. Gravemente ferito il proprietario, Luca Michelini, professore 58enne di storia del pensiero economico all'Università di Pisa. L'uomo è stato ...milanotoday

Incendio in casa a Como, gravemente ferito professore dell'Università di Pisa - Un professore universitario dell'ateneo pisano, Luca Michelini, è rimasto ustionato gravemente nell'Incendio divampato nell'appartamento di via Torno a ...gonews

L’economista Michelini sempre grave, ma non sarebbe in pericolo di vita - Secondo gli aggiornamenti provenienti dall’ospedale, ancorché in prognosi riservata il professore comasco - che è anche delegato dell’Anpi di Como - non sarebbe più in pericolo di vita. Resta comunque ...laprovinciadicomo