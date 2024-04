Inarrestabile Bologna | asfalta la Salernitana e sale a -2 dal terzo posto della Juventus

(Di lunedì 1 aprile 2024)3-0 RETI: 14'pt Orsolini, 44'pt Saelemaekers; 47'st Lykogiannis(4-2-3-1): Ravaglia 7; Posch 6.5 (38'st De Silvestri sv), Lucumì 7, Calafiori 7.5, Lykogiannis 7; Freuler 6.5 (29'st Urbanski 6), Aebischer 6.5; Orsolini 7 (19'st Ndoye 6), Ferguson 6.5 (29'st Fabbian 6), Saelemaekers 7; Odgaard 6.5 (19'st Zirkzee 6.5). In panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Kristiansen,...

Non si ferma la scalata del Bologna di Thiago Motta, che batte per 2-0 il Verona e prosegue il suo cammino in zona Champions League, conquistando la quinta vittoria consecutiva e piazzandosi in ... (liberoquotidiano)

L' Inter supera anche il Bologna e prosegue la sua corsa scudetto vola ndo a 75 punti in classifica e fermando al contempo le ambizioni dei rossoblù che volevano un più ampio margine per difendere il ... (liberoquotidiano)

Bologna Inarrestabile! Adesso è a -2 dalla Juve - Il Bologna di Thiago Motta ha battuto la Salernitana per 3-0 e si porta a soli due punti dalla Juve che è al terzo posto Si è da poco conclusa la sfida tra Bologna e Salernitana e i ragazzi di Thiago ...juventusnews24

Il Bologna batte la Salernitana (3-0), la Juve è a soli due punti. E non è un pesce d’aprile - Bologna – Non sono vette innevate quelle del Dall'Ara, perché l'inverno è stato più mite ancora di quello che ci si poteva aspettare. Ma da queste vette si vede comunque la Juve, e non è uno scherzo d ...bologna.repubblica

Bologna-Salernitana 3-0: rossoblù inarrestabili, Thiago Motta a -2 dalla Juve - Bologna – Altri tre punti per il Bologna, che a questo punto vede la Juve in piena crisi a sole due lunghezze. Il primo aprile pare una scherzo, ma non lo è. La squadra – ottava vittoria nelle ultime ...repubblica