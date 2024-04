In un paesino vicino a Bergamo c' è un forno nascosto che serve caffè specialty e formaggi di cascina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un classico panificio di paese, di quelli che fungono anche un po’ d’alimentari, dove trovare tutto il necessario. Almeno, così sembrerebbe all’apparenza, perché entrando a La Forneria di Solto Collina, in provincia di, si trovano grandi lievitati artigianali, cornetti fatti in casa con lievito madre,, condi qualità,e salumi del territorio, oltre a una bella selezione di vini. Il panificio di paese con vini e grandiA iniziare l’attività è stato Mauro Bertoletti, che nel 2000 ha creato da zero il suo piccolo, trasferito e ampliato nel 2010 dopo l’incontro con la moglie, Mery Ghezzi: «Ha fatto tutto da solo, aveva una passione sfrenata per il pane» racconta un’orgogliosa Mery, che ha deciso di sposare a pieno il ...