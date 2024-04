In Spagna energia a costo zero | acqua e vento | carte vincenti

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 aprile 2024 –. E’ successo indove oggi il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso ha toccato lo. Lo confermano i dati dell’Operatore del mercato iberico dell’(Omie). E’ stato possibile grazie all’aumento della produzione dielettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da giorni colpisce la Penisola iberica. Il valore delloper quanto riguarda ildell'elettricità all'ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) nello spezzone compreso tra le 13 e le 16 di oggi. La situazione di prezzi prossimi o pari allo ...

