In Spagna costo dell' elettricità a zero grazie a vento e acqua

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il prezzosul mercato all'ingrosso inè sceso fino allonella giornata odierna: lo confermano i dati'Operatore del mercato iberico'energia (Omie). Come spiegato tra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all'aumentoa produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da diversi giorni colpisce la Penisola iberica. Il valoreper quanto riguarda ilall'ingrosso è fissato in diverse frange orariea giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) ...

