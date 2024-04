(Di lunedì 1 aprile 2024) Nei luoghi pubblici sarà consentito avere con sé 25 grammi di casa, mentre in casa si potranno coltivare fino a tre piante.legalizzata in– Ilcorrieredellacittà.com Lata inda oggi – 1° aprile – è stata approvata dalla camera bassa del parlamento tedesco, il Bundestag, lo scorso 23 febbraio ed è stata poi confermata dalla camera alta, il Bundesrat il 22 marzo scorso. LalaDopo l’approvazione definitiva delle due camere tedesche, da oggi – 1° aprile – èta inlachel’utilizzo dellain, Paese europeo in cui si registra il più alto ...

I gol di Baumgartner e Wirtz nelle amichevoli Slovacchia- Austria e Francia- Germania arrivano a tempo di record (quello dell' Austria co) e sono uniti da uno stesso filo conduttore. Basta vederli per ... (fanpage)

Stupefacenti In Germania entra in vigore la legge che liberalizza la cannabis - Dopo l'approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi in Germania la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo.bluewin.ch

Stupefacenti Germania, entra in vigore la legge che liberalizza la cannabis - La Germania è già il più grande mercato europeo di cannabis terapeutica da quando il governo ha legalizzato la droga per i pazienti nel 2017.bluewin.ch

Liberalizzazione cannabis, la gioia dei tedeschi al raduno sotto la Porta di Brandeburgo: “Finita la discriminazione di milioni di persone” - Dopo l’approvazione definitiva del 22 marzo, entra in vigore oggi, in Germania, la legge che legalizza parzialmente la cannabis per uso ricreativo. Secondo le nuove norme, i maggiorenni potranno girar ...ilfattoquotidiano