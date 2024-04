Impressionata e contenta Ilaria Salis ringrazia Mattarella

(Di lunedì 1 aprile 2024) Il presidente della Repubblica ha telefonato al padre della 39enne in carcere in Ungheria con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra

Ilaria Salis ringrazia Sergio Mattarella per la vicinanza: "Impressionata dalla rapidità della sua risposta in prima persona" - "Sono molto contenta, ringrazio davvero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità.huffingtonpost

