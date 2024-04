Impatto tra auto e motocicletta | due persone ferite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue lein un incidente stradale avvenuto questa sera tra San Giorgio del Sannio e Calvi, in via dei Sanniti. Feriti un uomo e una donna trasportati al San Pio dopo l’avvenuto verso le 20:00. Coinvolte una Fiat Punto e una. Lo scontro ha interessato la parte anteriore sinistra della Fiat Punto e ora sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di San Giorgio del Sannio. Sono intervenute dueambulanze per soccorrere lerimaste. Le condizioni dei feriti, soprattutto del centauro, un 33enne, sono apparse serie ai primi soccorritori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.