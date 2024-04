Ilaria Salis ringrazia Mattarella per il suo interessamento 

(Di lunedì 1 aprile 2024) AGI - "Ci siamo sentiti e mi ha detto dire il presidenteper il suo interessamento". A dirlo è il padre di, Roberto, all'AGI. Sabato scorso il capo dello Stato lo aveva contattato per esprimere la sua vicinanza., prosegue il padre, "si augurava un interessamento ed è rimasta molto favorevolmente impressionata dalla solerzia del presidente della Repubblica, che ha risposto in meno di 24 ore alla mia mail. È rimasta molto colpita anche dal fatto che lo abbia fatto in prima persona".

