Ilaria Salis ringrazia il presidente Mattarella | “Sono molto contenta”

(Di lunedì 1 aprile 2024) ", ringrazio davvero ildella Repubblica Sergio. Mi haimpressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento". Così, l'insegnante milanese detenuta da più di 13 mesi in un carcere di Budapest, ha volutore ildella Repubblica Sergio, secondo quanto ha riferito all'Ansa suo padre Roberto.si trova in un carcere di massima sicurezza della capitale ungherese, con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.