Ilaria Salis ringrazia il Presidente Mattarella | “Sono molto contenta e grata per il suo interessamento”

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Sono, ringrazio davvero ildella Repubblica Sergio". Cosìsi è rivolta al Capo dello Stato, dopo l'interessamento mostrato verso il suo caso. Lo ha riferito il padre della 39enne, Roberto. L'insegnante è detenuta in Ungheria dal febbraio 2023 con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra a Budapest durante una manifestazione.

