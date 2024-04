Il vuoto attorno alla torre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Mentre il Comune di Bologna annuncia che entro la fine dell’anno la Garisenda sarà definitivamente messa in sicurezza, scongiurando il rischio crollo, le zoneal cantiere di questasimbolo della città stanno diventando terra di nessuno. Le ricadute dell’emergenza Garisenda su Bologna stanno emergendo in questi mesi: dopo la paura per un possibile crollo, la rivoluzione del traffico, il calo di affari nelle vicine attività economiche, ecco che adesso scoppia l’rme criminalità. La zona, di giorno, è abbastanza affollata, ma verso sera e di notte – complice la chiusura di alcune vie – i negozi finiscono appunto nel mirino dei ladri. Pochi tempo fa la vetrina di una profumeria è stata spaccata e i proprietari hanno subito il furto della cassa e di un computer; episodio simile si è verificato ai danni di un bar, anche se ...