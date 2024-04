Il video della slavina in Valmalenco | dopo il maltempo a Milano preoccupano le valanghe in Lombardia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ile insembra essere finito, ma ildi unainlancia l'allarme per possibilidalle montagne.

Recensione della TOSHIBA 40LV2E63DA : Una Smart TV con Qualità Video FHD e Ampia Connettività Se stai cercando una Smart TV affidabile e versatile per il tuo salotto, la TOSHIBA 40LV2E63DA potrebbe ... (windows8.myblog)

Il countdown, la gioia, il fumo e i petardi. Ma non è Capodanno, bensì la mezzanotte dell’1 aprile, quando centinaia di persone si sono radunate di fronte alla Porta di Brandeburgo a Berlino per ... (open.online)

Psg, Mbappé infastidito dalla sostituzione di Luis Enrique. video - Non la prima volta in stagione, ma questa volta l'attaccante è apparso un po' infastidito. L'episodio della sostituzione Gli occhi delle telecamere puntate sul suo volto: Mbappé sperava non toccasse a ...sport.sky

Occhiuto, 'con Badolato la Calabria si fa conoscere e conquista' - "Badolato, in Calabria, è il secondo Borgo più bello d'Italia. La nostra Regione si fa conoscere e conquista il cuore degli italiani, anche se per noi avrebbe meritato di vincere". (ANSA) ...ansa

Giovani che ce la fanno: a Thiene Aisha Pouye investe in centro con un negozio di tatuaggi - E’ la commerciante più giovane di Thiene, a 19 anni ha investito nel centro storico, sobbarcandosi un affitto che l’ha terrorizzata inizialmente per l’ansia di non poterlo sostenere, ma ci ha creduto ...altovicentinonline