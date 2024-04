Il tragico incidente di Pasqua | chi era il motociclista morto in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 aprile 2024) Civitella in Valdichiana (Arezzo), 1 aprile 2024 – Sarebbe scivolato con la sua moto mentre percorreva un tratto in rettilineo. Avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo poi contro un palo in cemento di quelli che sostengono i fili dell’alta tensione. E’così Alessio Bencivenga, 47 anni,per il quale ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è stato inutile. E’ accaduto in via delle Casce nella frazione di Tegoleto, nel territorio comunale di Civitella in Valdichiana. L’uomo, che svolgeva lavori di manutenzione, avrebbe fatto tutto da solo. Stava percorrendo lacon la sua Ducati. Non ci sono altri mezzi coinvolti e si cerca di capire adesso cosa abbia portato allo sbandamento e quindi alla caduta. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad accorgersi di quanto era ...