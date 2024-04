Il torneo di Miami ha dimostrato che il tennis non è pronto a dire addio ai guardalinee Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dal 2025 scompariranno dal circuito Atp i, per lasciare il posto all’occhio di falco, già utilizzato in molti tornei. Il Master 1000 di(che ha visto trionfare Jannik Sinner), però, ha evidenziato i problemi dell’occhio di falco. Lo racconta ““: “Daria Kasatkina e Sorana Cirstea stanno giocando il terzo turno deldiquando, a metà del primo set, accade qualcosa che nessuna delle due capisce. Sotto 4-2 sul tabellone e in vantaggio con il servizio, Cirstea lancia un servizio che esce fuori di parecchi centimetri . La rumena si gira per chiedere un’altra palla e battere la seconda di servizio, ma il giudice di sedia assegna un ace. Nessuno capisce niente. Lete si guardano incredule. Come è possibile? Due giorni dopo, sullo stesso campo, ...