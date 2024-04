Il terrorismo dell’intelligence ucraina | le ammissioni e le promesse di Kiev

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo il recente attentato avvenuto a Mosca, torna alla ribalta dell’attenzione mediatica quanto in precedenza ammesso e promesso dai servizi di. Lo scorso novembre infatti il canale televisivo ucraino 1+1 aveva pubblicato la prima parte di un documentario sulle operazioni speciali dello SBU, l’agenzia dei servizi segreti che risponde direttamente al presidente Zelensky. Il filmato ha l’eloquente titolo de “Ponte di Crimea per il bis” e contiene immagini tratte dagli archivi interniha attaccato già due volte il ponte di Kerch, che unisce la terraferma alla penisola di Crimea. In entrambi i casi ha rivendicato la sua responsabilità per gli atti di sabotaggio di questa infrastruttura civile. La prima volta era stata l’8 ottobre 2022, quando fece esplodere un furgone e rovinando la carreggiata stradale e ...