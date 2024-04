Il tempo é l’insidia di Sinner | solo pochi giorni per ambientarsi alla terra rossa prima di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Jannikha vissuto tre mesi eccezionali a inizio 2024: tre titoli conquistati, il primo Slam, il tabù Miami sfatato, il numero 2 del mondo raggiunto e il numero 1 della race incontrastato, mostrando a tratti una superiorità sugli avversari imbarazzante, come accaduto nella semifinale e nella finale in Florida contro Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov. Adesso però, dopo i trionfi sul cemento, èdi voltare pagina: arriva lavera, arriva il caldo ed è quindi sinonimo dibattuta europea. Una fase della stagione checomincerà acosì come accaduto lo scorso anno. Ildi ambientamento a questa superficie potrebbe essere la principale insidia per unche sta mostrando un livello di gioco eccezionale: in linea ...