Il risveglio dell’Orcolat in Friuli | ora siamo cresciuti e ci possiamo difendere

(Di lunedì 1 aprile 2024) di Simonetta Lucchi Era di maggio… …altro non ricordo, se non un giorno assolato, sulle ginocchia del padre, a mangiare ciliegie…e poi, quella scossa. E poi, tutti in strada. A cercare luoghi aperti, lontani dalle case. Le notti a dormire all’aperto. Ci sono fatti che segnano delle linee di confine. Degli spartiacque, nel mio caso, tra infanzia e maturità. Quasi un’adolescenza mancata, o troppo breve. Eppure, eravamo a 400 km di distanza. Quello che era successo lo abbiamo saputo solo dopo. Il terremoto del. 6 maggio 1976, magnitudo 6.4 epicentro la valle del Tagliamento, oltre cento paesi nelle Province di Udine e Pordenone, ma anche oltreconfine, la valle dell’Isonzo e Caporetto. Una disfatta, ancora. E lì, lontano, c’erano i nonni. Che non si potevano raggiungere, non c’erano cellulari e nemmeno telefoni. Le poste non funzionavano e le televisioni erano in ...