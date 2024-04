Il Regno del Pianeta delle Scimmie | il trailer IMAX regala nuove spettacolari sequenze

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 aprile 2024) A maggio arriverà nelle sale Ildele ild'azione in anteprima.ha condiviso un nuovodel film Ildel, in arrivo l'8 maggio nelle sale italiane. Nel video si assiste inizialmente a una spettacolare sequenza in cui il personaggio interpretato da Freya Allan viene inseguito in una radura. Lescene tratte dal film Ilinedito del film Ildel...