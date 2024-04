Il Re Carlo III riappare in pubblico alla Messa pasquale | un segno di speranza

(Di lunedì 1 aprile 2024) Nell'aria fresca di Windsor, un sorriso sincero ha illuminato il volto del ReIII mentre, affiancato dsua devota moglie Camilla, è riapparso in. Questa riapparizione è avvenuta in occasione dellapresso la cappella di St. George, a Windsor, suscitando un'ondata ditra i suoi sudditi.Nonostante le settimane di terapie oncologiche a cui è stato sottoposto, il sovrano britannico ha scelto di arrivare in Bentley, preferendo l'auto al tradizionale percorso a piedi dal castellocappella. Accompagnato dregina, è stato posto in un'area separata dfamiglia reale per evitare il rischio di infezioni, considerando la sua condizione immunodepressa dovuta alle terapie anti-tumorali. Questa ...

Re Carlo torna in pubblico per la prima volta dopo la diagnosi: come sta ora e cosa dicono gli esperti - Carlo III, infatti, dopo due mesi dall’ultima apparizione pubblica e dalla diagnosi di tumore, ha partecipato ieri alla messa di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Si è mostrato ...ildigitale

Re Carlo, che la domenica di Pasqua ha guidato (senza William) la famiglia reale: le foto - Il sovrano, accompagnato dalla regina consorte Camilla, ha partecipato alla tradizionale funzione nella Cappella di Saint George in una delle rare apparizioni pubbliche, dopo aver dichiarato di avere ...vanityfair

Re Carlo, come sta davvero: la "talpa" rivela come risponde alle cure - Come sta davvero Re Carlo III. Un articolo del The Sun svela le condizioni del monarca britannico all'indomani della sua partecipazione alla ...iltempo