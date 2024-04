Il problema dei 3 corpi | Jess Hong | John Bradley e Alex Sharp e il senso dell' umorismo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 aprile 2024) "Ilè probabilmente la cosa più sofisticata che abbiamo sviluppato come specie, ci distingue dagli altri animali": intervista a, protagonistia serie Netflix Ildei 3. Ne Ildei 3una minaccia silenziosa mette in pericolo la vitae menti più brillanti del mondo. Diversi scienziati cominciano a vedere davanti ai loro occhi un conto alla rovescia e poi si tolgono la vita. Jin Cheng () è una fisica ed è una mente geniale: si ritrova a giocare a un videogioco particolare, in cui deve risolvere, appunto, ...